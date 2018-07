Pacote de trânsito de SP tem foco em corredor de ônibus

O pacote de obras anunciado nesta terça-feira, 5, pela Prefeitura de São Paulo para melhorar a fluidez do trânsito na capital paulista tem como principal foco mudanças em corredores de ônibus. As obras compreendem construção de novos pontos de parada para ônibus, alteração da localização de pontos, construção e ampliação de plataformas. A meta é garantir ainda maior agilidade no embarque e desembarque de passageiros e possibilidade de ultrapassagens em corredores. Serão afetadas regiões de grande movimento. Veja também Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Entre os locais que passarão pelas obras, estão as avenidas Rebouças, Faria Lima, o corredor Santo Amaro e o Terminal Jardim Ângela. O corredor entre as avenidas Faria Lima e Rebouças (zona oeste), por exemplo, por onde passam 39 linhas, terá ampliação da capacidade da parada e facilitará ultrapassagem, para eliminar o gargalo. Outra obra irá liberar o acesso ao Terminal Cachoeirinha, na zona norte: acima da Avenida Deputado Emílio Carlos será construída uma passarela para facilitar o acesso de passageiros ao terminal. Já no Jardim Ângela, zona sul, o terminal terá a plataforma externa ampliada e a inclusão de uma nova plataforma de embarque e desembarque de passageiros. O secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, determinou que fossem abertas as licitações para nove obras. Essas obras, com custo de R$ 8,1 milhões de reais, devem beneficiar cerca de três milhões de passageiros. O início dos trabalhos está previsto para novembro e a maioria das atividades será executada na madrugada para minimizar transtornos no trânsito da capital. A lista detalhada das obras pode ser conferida no texto, publicado no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).