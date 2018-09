Pacote do Fed impulsiona Dow e S&P, Cisco derruba Nasdaq Os índices Dow Jones e Standard & Poor's 500 fecharam em alta nesta terça-feira, em meio a otimismo com o mais novo pacote de ajuda do Federal Reserve para tentar ressuscitar o mercado imobiliário e liberar empréstimos para consumo. O Dow Jones teve alta de 0,43 por cento, a 8.479 pontos. O S&P 500 subiu 0,66 por cento, a 857 pontos. O Nasdaq recuou 0,50 por cento, a 1.464 pontos. O Dow teve a sua primeira sequência de três sessões positivas desde agosto, enquanto que para o S&P a sequência foi a primeira desde meados de setembro. Mas o Nasdaq fechou em queda com as ações de tecnologia atingidas por preocupações de que a demanda pode se enfraquecer depois que a Cisco Systems afirmou que irá fechar a maioria das operações nos Estados Unidos e Canadá por cinco dias em uma tentativa de reduzir custos. Sob o último plano do Fed, o banco central norte-americano comprará bilhões de dólares em títulos e ativos ligados a hipotecas para elevar o fluxo de crédito para hipotecas, empréstimos para estudantes, financiamentos de carros e crédito para cartões. "A ação do Fed de hoje foi mais um passo para tentar descongelar os mercados de créditos e dar mais atividade de empréstimos para consumidores e empresários", afirmou Michael Sheldon, estrategista chefe de mercado da RDM Financial. "Parte do objetivo de comprar ativos hipotecários da Fannie e Freddie é provavelmente diminuir as taxas hipotecárias, o que lá na frente ajudará a estabilizar o mercado imobiliário."