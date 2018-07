Pacote prevê mais 8 km de Marginal na zona sul de SP

A extensão começa na Avenida Guido Caloi, na altura da Ponte Transamérica. Para esse ponto, estão programadas três novas faixas de tráfego, além de uma ciclovia com 3 metros de largura até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, já nas proximidades do Autódromo de Interlagos. O conjunto ainda prevê uma nova ponte sobre o rio e outra sobre um dos canais da Represa do Guarapiranga.

As intervenções na Marginal representam quase um terço do total do orçamento. O gasto estimado é de R$ 470 milhões. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Elton Santa Fé Zacarias, o investimento se justifica porque a obra dará mais mobilidade à zona sul. "O motorista que segue pela Marginal na direção de Interlagos enfrenta hoje um estrangulamento na Ponte Transamérica, que será sanado com as mudanças propostas", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.