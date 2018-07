A mulher que levou o pacote disse que o recebeu com uma fita preta e sem remetente, com a inscrição "frágil". Por achar que fosse algo explosivo, se dirigiu à delegacia. O Gate foi acionado e explodiu o objeto. Dentro havia livros, folders de igreja, relógios e CDs, materiais que a portadora do pacote havia dado ao ex-namorado. Ela retomou o objetos que ficaram intactos com a explosão.