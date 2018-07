Pacote vai beneficiar pessoas com deficiência A presidente Dilma Rousseff anuncia hoje um pacote de investimentos de R$ 7,6 bilhões até 2014 com ações voltadas para pessoas com deficiência, com quatro eixos norteadores: educação, saúde, inclusão e acessibilidade. Segundo o Censo 2010, cerca de 24% da população brasileira possui pelo menos uma deficiência.