Pacto Global é firmado por 7 mil empresas de todo o mundo

Na esfera privada, a Rio+20 também promoveu encontros e fóruns entre empresas que definiram metas e fecharam acordos para limitar o impacto ambiental em seus negócios.

As ações de transição para a chamada economia verde - na qual toda atividade econômica deve levar em conta aspectos tanto sociais quanto ambientais, com o objetivo de chegar ao desenvolvimento sustentável - foram condensadas em um compromisso pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas, que reuniu as maiores empresas do mundo.

No Brasil, apenas 226 empresas assinam o termo - entre elas, gigantes de setores tradicionalmente poluidores, como Petrobrás, Vale e Braskem.

O País tem a quarta maior adesão entre as nações participantes. Ao todo, são cerca de 7 mil empresas signatárias do acordo.

Nesse compromisso, estão definidos princípios para atuação das empresas, como redução das emissões de gases poluentes, maior eficiência energética, entre outras ações.

Desafio. "É um desafio levar essas iniciativas para outras empresas, principalmente as pequenas. O País ainda está engatinhando na transição para economia verde e as ações são limitadas às grandes empresas", avalia Walfredo Schindler, da FBDS, responsável por uma coletânea com diagnósticos sobre a economia verde no Brasil.

É o caso da petroquímica Braskem, que desde 2002 adota medidas que já reduziram em 12% as emissões de gases e em 60% a geração de resíduos.

Segundo Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da empresa, "os investimentos chegaram a R$ 250 milhões em 2011, sem contar os recursos destinados a pesquisa e inovação tecnológica".

Pequenas. Na outra ponta, as pequenas empresas também começam a se voltar para o mercado verde. A empresa de consultoria Vaporenge mudou seus programas em 2006 após perceber um aumento da demanda por soluções sustentáveis nas empresas. Segundo Krishnamurti Evaristo, os clientes procuram a consultoria para reduzir a ineficiência em seus processos. "Mas nós mostramos que a redução dos custos passa pela redução do impacto ambiental. Nenhum negócio é economicamente viável se não for ambientalmente viável."