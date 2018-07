Padilha cogita nova contratação de médicos cubanos

Até o momento, o programa conseguiu recrutar 6,6 mil profissionais, a maioria proveniente da cooperação com a Opas. Padilha afirmou que vai esperar até início de fevereiro para verificar a adesão de profissionais brasileiros e estrangeiros com diploma validado no Brasil à chamada individual para preenchimento das vagas.

Há também a possibilidade de profissionais que concluíram o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab), um programa que direciona médicos brasileiros para áreas consideradas mais carentes, declararem se aceitam a migração para o Mais Médicos. Os postos remanescentes, completou, serão ocupados por profissionais da cooperação com governo de Cuba ou outra que possa surgir.