Padilha criticou terceirização da saúde em manifesto

"Assim, optamos pela candidatura de Dilma Rousseff, por não apoiarmos as políticas de desmantelamento do Estado como a privatização do patrimônio público e a terceirização da atenção à saúde, implementadas por FHC (o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) entre 1994 e 2002, que não obtiveram êxito nem em elevar a capacidade produtiva do Brasil nem em melhorar a qualidade de vida de nossa gente", dizia o texto assinado por Padilha, atual ministro de Relações Institucionais.

A assessoria de Padilha confirmou que o ministro aderiu ao manifesto, mas destacou que não há qualquer relação com o projeto atualmente em discussão. "Esperamos que ele abra diálogo e aja diferente, pois houve omissão do Ministério da Saúde em relação a projetos que desconstroem o SUS", afirmou o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior.