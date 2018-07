Padilha diz que vídeo para gays não ia às TVs Um dia após a retirada da internet de filme institucional contra a aids que exibe dois gays prestes a ter relações por determinação do Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha escreveu no Twitter que o vídeo "no portal do Departamento de DST/Aids será utilizado para divulgação em ambientes fechados, como clubes noturnos". O material para TV, continuou, está em fase final de produção.