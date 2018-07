Padilha e Kassab discutem combate ao crack

Padilha e Kassab também se reunirão a portas fechadas na Prefeitura. Depois, visitarão o Complexo Prates, no Bom Retiro, novo centro para acolhimento de usuários de drogas, especialmente os viciados em crack da região da Cracolândia.

Padilha, que é médico infectologista, chegou ao complexo da Sé vestindo jaleco do Sistema Único de Saúde (SUS). O ministro e Kassab deverão discutir as ações que vêm sendo tomadas pela Prefeitura e pelo governo estadual contra o tráfico na região da Cracolândia. O governo federal tem um Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas e no ano passado Kassab e Padilha debateram em Brasília como a capital paulista participaria da iniciativa.

O Complexo Prates, no Bom Retiro, terá um Caps AD e um albergue com capacidade para 1.200 pessoas. Atualmente, a cidade tem 22 Caps AD.