Padilha eleva em R$ 60 mi repasse anual do SUS ao AM

Os recursos serão repassados para cobrir procedimentos de média e alta complexidade como cirurgias, exames, internações, entre outros. A partir de 2014, o aumento do repasse anual do SUS ao Amazonas chegará em R$ 80 milhões, segundo o governador do Estado, Omar Aziz.

"É uma grande notícia, uma vitória para a Saúde do Amazonas. O aumento do repasse do SUS foi uma luta que encampei desde que assumi o governo. Na primeira reunião que tive com a presidenta Dilma Roussef e o ministro Alexandre Padilha, pedi que fosse feito um estudo para mostrar que o teto per capta do Amazonas era inferior à media nacional", afirmou Aziz.

Mais Médicos

Durante visita à nova maternidade Balbina Mestrinho, inaugurada na tarde de ontem (02), o ministro da Saúde comentou sobre a participação dos municípios amazonenses ao programa Mais Médicos, que vai contratar profissionais nacionais e estrangeiros para atuarem na atenção básica. O Amazonas foi, de acordo com ele, o Estado brasileiro que teve a maior adesão ao programa com 97% dos municípios inscritos.

No primeiro balanço do Ministério da Saúde, segundo informações do portal do governo amazonense, 74 médicos brasileiros atenderam ao chamado do Ministério para trabalhar no estado do Amazonas, sendo que a maioria quis ficar na capital. A expectativa é de que na segunda fase, com a abertura para os médicos de outros países, os municípios do interior sejam contemplados, conforme Padilha. "O Amazonas é prioridade dentro do programa Mais Médico", disse ele.