Padilha fala sobre saída de cubana do Mais Médicos O ex-ministro Alexandre Padilha divulgou uma nota sobre a saída da cubana Ramona Rodrigues do Programa Mais Médicos. A médica abandonou a cidade de Pacajá, onde trabalhava desde outubro no sábado e está abrigada na direção do DEM. A decisão de sair do programa, segundo ela, foi tomada depois de saber o valor que é repassado para profissionais brasileiros que trabalham no programa: R$ 10 mil. Ramona diz receber o equivalente a US$ 400, por intermédio da Sociedade Mercantil Cubana Comercializadora de Médicos Cubanos.