Padilha: Médico do Senado poderia ser melhor aproveitado

"Isso é um gesto importante do Senado brasileiro, não só de corte de gastos, mas de pegar essa estrutura que tem, colocar à disposição do conjunto da população brasileira, especialmente aqui no GDF", afirmou. Ele destacou que pretende conversar com o governo do Distrito Federal para tentar identificar "rapidamente" em quais hospitais os profissionais do Senado poderiam ser alocados.

Padilha disse também ter discutido com Renan uma pauta de propostas legislativas. Entre eles, citou o projeto de lei de responsabilidade sanitária, de autoria do senador do PT e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PE). A proposta estabelece metas para Estados, municípios e União a serem cumpridos na área da saúde, inclusive com a eventual punição de gestores por não cumprimento de metas.

"Esse é um projeto fundamental para a estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) como ele é. O SUS é um grande desafio, nenhum país da nossa dimensão, com mais de 100 milhões de habitantes, assumiu o desafio de buscar sistema universal público e gratuito para toda a população. Esse desafio tem que ser construído em três esferas de governo - federal, Estados e municípios. É importante termos mecanismos legais de cobrança de metas", destacou o ministro.