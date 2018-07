Padilha: queda de leitos se deve a fim de manicômios

Padilha, no entanto, considera necessária a ampliação urgente de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulta e infantil. Por isso, "um grande desafio para ser superado vai ser formar mais especialistas para ter leitos de UTI", completou, ao deixar um evento com empresários no escritório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo. Outro dado divulgado pelo IBGE é a concentração de novas infecções de HIV em pessoas acima dos 40 anos. "Isso acontece porque as pessoas vivem mais", resumiu.

Ele disse que, para o governo, no entanto, a maior preocupação é o aumento da transmissão do vírus entre jovens homossexuais. No domingo, 1, o Ministério da Saúde lançará uma campanha voltada a esse público, no Dia Internacional de Combate ao HIV. "Quase metade dos novos casos de HIV estão concentrados nesse público", disse, com base em dados do ministério nos últimos três anos.