Padilha reitera que Mais Médicos não é eleitoral O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reiterou nesta domingo, 27, no Recife, não ter havido critério eleitoral na distribuição dos profissionais do Programa Mais Médicos. Nesta segunda etapa do programa, o Estado de São Paulo, onde ele é pré-candidato do PT ao governo, recebeu o maior número de médicos: 276.