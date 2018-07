Padilha: tabu de que sobram médicos é enfrentado o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 17, que está sendo enfrentado o tabu de que sobram médicos no País. Segundo ele, a ideia comum é de que há muitos médicos, mas que estão mal distribuídos. "Mas quando a gente compara o Brasil com qualquer país, estamos muito abaixo no número de médicos", disse, citando Argentina e Uruguai. "Temos poucos e são mal distribuídos", colocou.