Padilha:blitz é eficaz para reduzir acidente de trânsito O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje, no desfile do Galo da madrugada, no Recife, que o equipamento adotado em São Paulo, que detecta cocaína e maconha, tem importância, mas não é fundamental no combate a acidentes de trânsito. "O mais eficiente é colocar blitz na rua, independente do equipamento", assegurou.