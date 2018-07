Padrasto agride enteados e mata 1 a marretadas em SP

Karen já chegou sem vida ao hospital. Três meninos, com idades de 8, 11 e 15 anos, sofreram traumatismo craniano e estão sendo operados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A outra enteada, de 14 anos, não se feriu gravemente. De acordo com os policiais civis que atenderam a ocorrência, o padrasto saiu com sua mulher pela manhã e voltou em seguida para casa, onde as crianças dormiam. Ele então as agrediu com uma marreta de ferro de 1,5 quilo, poupando apenas sua filha de 1 ano e seis meses. Ele ainda teria trocado de roupa, ido até um bar próximo e depois, desapareceu.

A perícia apreendeu a marreta, utilizada para construção civil. Também foram apreendidas três camisetas, uma com vestígio de sangue. Segundo testemunhas, o casal discutia com bastante frequência e a mulher queria se separar de Santos, de 20 anos, o que ele não aceitava. O delegado responsável abriu um inquérito para investigar o caso. Foi solicitado um exame necroscópico para Karen. A filha do casal foi encaminhada pelo Conselho Tutelar a um abrigo.

Ferro de passar

Já no município mineiro de Poços de Caldas, Evanil de Castro, de 19 anos, foi preso na noite de segunda-feira acusado de torturar os enteados. Policiais militares foram ao Bairro Santa Augusta depois de receber a informação de que havia dado entrada na Policlínica Central uma criança de 3 anos vítima de violência e queimaduras causadas por ferro de passar roupas.

Segundo a mãe do menino, Luciana Sergio de Paiva, de 24 anos, os ferimentos teriam sido provocados por um irmão da vítima, no dia anterior. Ao ser indagada por não ter levado o filho ao médico no dia, ela afirmou que pensou que não precisava, pois o corpo da criança estava apenas vermelho. Segundo a polícia, os dois irmãos da vítima, de 5 e 8 anos, que também mostraram sinais de hematomas pelo corpo, contaram que seu irmão havia sido machucado pelo padrasto por ter urinado na cama.

A polícia localizou o endereço da mãe de Evanil, onde ele foi preso após tentar fugir. Sua irmã, Stefane Raquel Santana de Castro, de 20 anos, também foi autuada ao tentar impedir a prisão. Segundo o médico de plantão, a vítima será submetido à cirurgia plástica. As outras crianças foram atendidas e ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.