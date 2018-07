Padrasto de Joaquim vai para a prisão de Tremembé

Natália Longo também seria transferida, mas foi aceito o pedido da defesa para que continue na Cadeia Pública de Franca (SP), cidade localizada a apenas 50 quilômetros de São Joaquim da Barra (SP), onde reside sua família. Ela voltou para a cadeia no último sábado, 4, por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nesta segunda negou um habeas corpus para que seja solta.

Suspeita

O casal é acusado pela morte de Joaquim ocorrida no Jardim Independência em Ribeirão Preto. O menino sumiu de casa no dia 5 de novembro e cinco dias depois apareceu boiando no Rio Pardo. Para a polícia, o padrasto teria matado a criança com uma dose excessiva de insulina e jogado o corpo na água. A mãe também responde pelo crime porque teria sido omissa no caso.