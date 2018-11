Padre acusado nos EUA de abuso sexual de menina trabalha em diocese na Índia Correspondências mostram que autoridades da Igreja Católica foram informadas, há quatro anos, de que um padre abusou sexualmente de uma menina de 14 anos em Minnesota, norte dos EUA. O reverendo Joseph Jeyapaul foi acusado oficialmente pela Justiça americana, mas continua a trabalhar em uma diocese no sul da Índia. Procuradores americanos buscam sua extradição. Jeyapaul nega as acusações e afirma que não pretende retornar aos EUA para ser julgado. O atual superior do padre, bispo Almaraj, da diocese de Ootacamund, diz que Jeyapaul não trabalha mais com crianças. Segundo correspondência da Igreja americana datada de maio de 2006, o então superior de Jeyapaul, bispo Victor Balke, da diocese de Crookston, foi instruído a monitorar o padre "para que ele não constituísse risco a menores e não criasse um escândalo." A carta foi escrita pelo arcebispo Angelo Amato, secretário do cardeal William Levada, da Congregação para a Doutrina da Fé. / AP