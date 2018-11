Padre de Franca nega crimes de pedofilia O depoimento do padre José Afonso Dé, de 74 anos, suspeito de crimes de pedofilia envolvendo jovens de Franca, na região de Ribeirão Preto, durou mais de seis horas, entre a tarde e o início da noite de hoje. O pároco negou todas as acusações impostas a ele e seu advogado Eduardo Caleiro Palma, na saída, alegou que os depoimentos contrários são incoerentes. Palma acredita no arquivamento do processo contra o padre Dé, que está chateado com a situação. A delegada Graciela de Lourdes David Ambrosio, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), não falou sobre o depoimento, mas três novos nomes surgirão e essas pessoas deverão ser ouvidas nos próximos dias, para depois ela encerrar o inquérito policial.