Padre de Las Vegas é condenado após apostar US$ 650 mil da igreja

Um padre americano da cidade americana de Las Vegas foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão por roubar e apostar em cassinos da cidade centenas de milhares de dólares de sua paróquia.

Kevin McAuliffe, de 59 anos, também foi proibido de frequentar cassinos e será obrigado a passar por um tratamento por seu vício em jogos após ser libertado.

Segundo o relato do jornal local Las Vegas Review-Journal, McAuliffe passou a maior parte do julgamento cabisbaixo e se disse arrependido de ter desviado cerca de US$ 650 mil (o equivalente a R$ 1,8 milhão) ao longo de oito anos.

Como vigário-geral da diocese de Las Vegas, o padre tinha amplo controle das finanças da igreja na qual trabalhava.

Ele foi acusado de desviar o dinheiro da conta bancária da igreja, das cestas para coletas de doações, da loja da paróquia e do fundo missionário.

Investigado pelo FBI

Os desvios de McAuliffe teriam sido descobertos após uma investigação de três anos realizada pelo FBI, a polícia federal americana. Desde que foi descoberto, o padre já teria devolvido US$ 13 mil (R$ 35,5 mil) do dinheiro roubado.

"Eu tenho o mais profundo remorso e arrependimento", afirmou McAuliffe durante o julgamento, afirmando ter "traído e escandalizado" a Igreja Católica e sua congregação.

"A igreja é minha família", disse McAuliffe. "Sei que minha falha pessoal ficará comigo para o resto de minha vida", afirmou.

Apesar de sua admissão, muitos frequentadores de sua paróquia defenderam o padre e esperam que ele recorra da sentença.

"No tempo em que esteve aqui, esse homem fez mais para nossa paróquia que qualquer outro padre", afirmou ZoeAnn Murphy à TV ABC.