Padre é acusado de abusar de menina de 7 anos em Niterói

Em nota, a Arquidiocese de Niterói afirmou que está averiguando a denúncia. O padre foi temporariamente suspenso de suas funções sacerdotais.

Uma irmã da vítima, de 19 anos, também acusa o padre de ter abusado sexualmente dela desde os 13 anos, quando ele atuava numa paróquia em São Gonçalo. Segundo a irmã, a partir dos 15 anos os dois passaram a manter relações com penetração. O advogado do padre, Roberto Vitagliano, admite que seu cliente fez sexo com a menina de 19 anos, mas diz que ela já era maior de idade, o que não configura crime. Ele nega o abuso da irmã mais nova. / FABIO GRELLET