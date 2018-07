Padre é assassinado em casa paroquial O padre italiano Ruggero Rugolleto foi encontrado morto ontem na casa paroquial da Rua Santa Luzia, em Manaus. Segundo a Polícia Militar, ele estava em seu quarto e foi baleado no rosto. Três suspeitos foram detidos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas convocou uma força-tarefa, formada pela PM, Polícia Civil e Inteligência, para investigar o caso. A PM afirma que um dos presos matou um rapaz na sexta-feira. Não se sabe o motivo do assassinato do padre.