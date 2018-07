Padre fica ferido em assalto a casa paroquial no PR Um ladrão assaltou a Casa Paroquial São Judas Tadeu, no Jardim Maria Lúcia, em Londrina, e feriu de forma superficial o padre Antônio Cossari, de 62 anos, com golpes de faca no pescoço e nas mãos, na manhã de hoje. Ele também sofreu uma contusão nas costas ao ser atingido por um banco de madeira. Antes de Cossari chegar, o ladrão mantinha o padre Francisco Walter Azevedo, de 76 anos, e a funcionária da casa, Maria Aparecida Dias Enriques, reféns.