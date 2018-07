Padre italiano é encontrado morto em Manaus

O padre italiano Ruggero Rugolleto foi encontrado morto na manhã deste sábado, 19, dentro da Casa Paroquial da Rua Santa Luzia, no bairro Santa Etevilna, em Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava dentro do seu quarto, baleado no rosto. Três suspeitos do crime foram detidos horas depois.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Amazonas convocou uma força-tarefa, formada pela PM, Polícia Civil e Inteligência, para investigar o caso. No meio da manhã, com a ajuda dos moradores do bairro, os três suspeitos foram detidos.

A PM afirma que um deles, identificado como Eduardo Felipe da Silva Serra, 18, conhecido como Dudu, assassinou um rapaz na sexta-feira, 18. O outro detido que teve o nome divulgado é Francisco Araújo Barbosa, de 19 anos. A polícia ainda não divulgou o nome do terceiro suspeito.

Os depoimentos são feitos na Delegacia do Meio Ambiente, localizada no bairro Santa Etelvina, onde ocorreu o crime. O comandante geral da PM, Dan Câmara, o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Divanilson Cavalcante e equipes da força-tarefa estão na delegacia para acompanhar as investigações.