Padre Manoel da Nóbrega é liberada ao tráfego A Polícia Rodoviária Estadual informa que a rodovia Padre Manoel da Nóbrega já está liberada ao tráfego. Uma manifestação no km 26 havia interditado a rodovia nos dois sentidos no início da tarde de hoje. Às 13h50 uma das pistas foi reaberta, de acordo com a Ecovias. O motivo do ato não foi divulgado pela concessionária.