Padre prefeito é preso no Piauí

TERESINA (PI)

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí, Eulália Maria Ribeiro Gonçalves do Nascimento, decretou ontem a prisão preventiva do prefeito do município de Domingos Mourão, padre Domingos José Rodrigues Cavaleiro (PMDB). Ele foi denunciado pelo Ministério Público por crime de pedofilia.

O processo tramitava em segredo de Justiça e o prefeito tem foro privilegiado, sendo julgado no Tribunal de Justiça. A identidade da vítima e o relato dos fatos não foram divulgados, para garantir a preservação da vítima e o sigilo do processo.

A desembargadora justificou que a prisão preventiva se deu para garantir a ordem pública e a instrução do processo. O prefeito foi preso em Domingos Mourão, por carta precatória, e levado para Teresina.

O município de Domingos Mourão fica a 220 quilômetros ao norte de Teresina. A cidade tem 4.386 habitantes, dos quais 3.412 são eleitores.

O padre Domingos Cavaleiro venceu a eleição com 1.620 votos, derrotando Nelda (PTB) que teve 1.150 votos.

Prisão. O prefeito chegou a Teresina à noite e seguiu direto para o Instituto Médico-Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Ele entrou no IML pela portas do fundos, para evitar contato com a imprensa. O padre ficará recolhido no Quartel do Corpo de Bombeiros, por causa do foro privilegiado.

Ele não quis comentar o assunto com a imprensa e escolheu um advogado para cuidar da sua defesa no caso.

Quando recebeu ordem de prisão, pediu para usar o telefone e, ao ser conduzido para Teresina pelo oficial do Tribunal de Justiça, não teceu nenhum comentário sobre as acusações.

Nos últimos dois meses, houve pelo menos quatro casos de pedofilia no interior do Piauí.