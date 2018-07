Padre prefeito pode perder cargo na Igreja por pedofilia O bispo da diocese de Parnaíba (PI), dom Alfredo Schaffler, afirmou hoje ao Estado, na 48ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que vai abrir processo canônico contra o padre Domingos José Rodrigues Cavaleiro (PMDB), prefeito do município de Domingos Mourão, preso ontem por crime de pedofilia. Cavaleiro, que foi suspenso de ordens há seis anos, quando entrou na política e anunciou sua candidatura, poderá ser punido pela Igreja com a perda do estado clerical.