Padre rouba US$ 1,3 mi para gastar com sexo

Um padre foi preso em New Haven (EUA) sob acusação de ter roubado US 1,3 milhão (R$ 2,3 milhões) da Igreja em sete anos. Ele teria usado o dinheiro para pagar por garotos de programa, roupas caras e restaurantes e hotéis de luxo. O reverendo Kevin Gray, de 64 anos, também teria pagado aluguéis e contas de faculdade de dois homens. A Arquidiocese de Hartford pediu à polícia que investigasse o reverendo após descobrir, durante uma revisão de suas finanças, o desvio do dinheiro.