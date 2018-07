Padre sequestrado inocenta o novo papa, diz revista Um dos religiosos diretamente envolvidos na polêmica em torno do papa Francisco, o padre Franz Jalics não confirma as acusações que pesam sobre ele. De acordo com a revista Der Spiegel, o jesuíta hoje vive na Alemanha e se diz "em paz" com Jorge Mario Bergoglio. A reportagem traz informações do porta-voz dos jesuítas na Alemanha, Thomas Busch, e não de Jalics - que não quis falar à imprensa. Segundo Busch, o jesuíta visitou a Argentina anos após sua libertação a convite de Bergoglio, com quem teria dirimido diferenças e selado um entendimento.