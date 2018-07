Padre torturado pelos militares inocenta papa Franz Jalics, um dos dois padres jesuítas que supostamente teriam sido entregues por Bergoglio à ditadura militar argentina (1976-1983), negou a participação do atual papa no episódio. "O fato é que o padre Bergoglio não denunciou Orlondo Yorio nem a mim", disse Jalics em um comunicado divulgado em Berlim, onde vive. "Por algum tempo, eu mesmo estive inclinado a crer que éramos vítimas de uma denúncia, mas, ao final da década de 1990, depois de inúmeras conversas, ficou claro para mim que essa suspeita era infundada. Portanto, é um erro afirmar que nossa captura tenha ocorrido por iniciativa do padre Bergoglio."