Padronização ainda não existe no setor Para o agrônomo do Centro de Qualidade em Horticultura da Ceagesp, Hélio Watanabe, falta à cadeia produtiva da batata-doce uma maior profissionalização. A ausência de padronização das batatas é um dos principais gargalos. "Há hoje muita variabilidade genética. O produtor simplesmente pega a batata-semente e planta. Não há melhoramento", diz. Segundo Watanabe, isso gera mais trabalho e custos, para quem vai comercializar a batata-doce, como é o caso do atacadista José Luiz Batista, que vende cerca de 500 toneladas do produto por ano.