Paes de Lira assume vaga que foi de Clodovil Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmaram, por unanimidade, a posse do deputado federal Paes de Lira (PTC-SP) na vaga deixada por Clodovil Hernandez, morto em março de 2009. A vaga era pleiteada pelo Partido da República (PR) sob o argumento de que o lugar deveria ser ocupado por um suplente do partido em que estava Clodovil quando faleceu. Uma semana antes de sua morte, o TSE havia permitido que o deputado deixasse o Partido Trabalhista Cristão (PTC).