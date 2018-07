Paes decreta estado de alerta por causa da dengue O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), decretou hoje estado de alerta para a dengue em todo o município por causa da possibilidade do aumento do número de casos da doença no próximo verão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, durante a apresentação do Plano de Combate à Dengue para o verão de 2012. O decreto será lançado amanhã.