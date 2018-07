Paes e Cabral celebram nomeação de Dom Orani Rio, 12/01/2014 - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), e o governador do estado, Sérgio Cabral (PMDB), utilizaram o Twitter para parabenizar a nomeação do arcebispo Dom Orani João Tempesta a cardeal. Mais cedo, o papa Francisco fez o anúncio de nomeação de 19 novos cardeais vindos da Ásia, África, América do Norte e do Sul. O italiano Dom Lorenzo Baldisseri, que foi Núncio Apostólico no Brasil, também compõe a lista.