Paes e Gabeira vão às urnas tecnicamente empatados--pesquisas A um dia da eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, os candidatos Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) continuam tecnicamente empatados, em uma das disputas mais equilibradas do segundo turno no país. Duas pesquisas divulgadas no sábado mostraram Paes com ligeira vantagem numérica, mas em empate técnico com Gabeira, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As duas sondagens consideraram os votos válidos, excluindo os votos nulos e em branco e os eleitores indecisos. Pela pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, Paes está em trajetória ascendente, chegando a 51 por cento dos votos, contra 50 na última quarta-feira e 48 na semana passada. Gabeira, por sua vez, está em trajetória oposta. Tinha 52 por cento dos votos na semana passada, passou para 50 na quarta-feira e agora tem 49 por cento. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre sexta-feira e sábado. Segundo o Datafolha, que fez pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, Paes tinha 49 por cento dos votos válidos na semana passada, foi para 52 por cento na última quarta-feira e agora tem 51 por cento. Já Gabeira tinha 51 por cento na semana passada, passou para 48 na quarta-feira e agora tem 49 por cento. O Datafolha ouviu 2.463 eleitores na sexta-feira e no sábado.