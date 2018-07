Paes encontra Lula, que irá acatar decisão do PT no Rio O candidato do PMDB no Rio, Eduardo Paes, se reuniu nessa terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na zona oeste da capital em busca de um apoio no segundo turno das eleições cariocas. O encontro classificado por Paes como excelente foi intermediado pelo governador do Estado, Sérgio Cabral, que estaria tentando uma aproximação entre o candidato a prefeito e o presidente. Como deputado federal, Paes foi um dos líderes da CPI do mensalão e fez duros ataque a Lula na época das investigações. O conteúdo da conversa entre os dois não foi revelado, mas Lula deve se manter afastado das eleições do Rio, embora o oponente de Paes, Fernando Gabeira, seja apoiado por PSDB e DEM. "Vou fazer uma candidatura de união de forças e parcerias com o governo estadual e federal", limitou-se a dizer Paes, que busca o apoio de PT e PDT. Nessa terça-feira, o PSB oficializou apoio a Paes no segundo turno, conclamando a esquerda a se unir em torno de sua candidatura. Eduardo Paes disse que aguarda uma decisão do PT sobre um apoio formal na segunda fase das eleições "A decisão do presidente será a decisão que será tomada pelos partidos da base aliada aqui. Vou aguardar a decisão do PT que deve se reunir amanhã", disse Paes após o encontro com Lula na base aérea de Santa Cruz. Paes pretende se encontrar com a liderança do PT na quarta-feira. "A coisa está bem encaminhada", avaliou o candidato do PMDB. Mais cedo, em Angra dos Reis, o presidente Lula afirmou que vai acatar a decisão do PT. Paes minimizou as críticas que fez a Lula à época da CPI " Nós queremos o melhor para o Rio e não vamos perder tempo com o passado", afirmou. Ex-militante do PT, Gabeira prometeu procurar o presidente Lula após as eleições, caso seja eleito prefeito do Rio. "No momento, não espero o apoio dele, mas vou procurá-lo após as eleições", disse o candidato do PV. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)