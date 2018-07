Paes festeja vitória e agradece engajamento de Lula Eleito prefeito do Rio de Janeiro por margem estreita, Eduardo Paes (PMDB) agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo apoio na campanha que o levou à vitória sobre Fernando Gabeira (PV). "Queria agradecer muito ao presidente Lula, que teve a capacidade de vir junto conosco nesse caminho, percebendo que o Rio de Janeiro está acima de qualquer coisa", disse Paes, em frente a sua casa, na Barra da Tijuca. Ausente da campanha no Rio de Janeiro no primeiro turno, o presidente fez uma gravação para o programa de Paes no segundo turno, considerada importante pela campanha do peemedebista. Ao lado do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que o acompanhou durante a apuração, Paes retomou o discurso de união que balizou toda a sua campanha. "Faremos a partir de agora um trabalho de parceria, com a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal", acrescentou. GABEIRA Fernando Gabeira, por sua vez, disse que mesmo sem ter o governo trabalhará com a sociedade carioca e com a iniciativa privada para atacar alguns problemas da cidade. "A primeira experiência que vou desenvolver é a campanha contra a dengue, onde penso em aplicar os recursos que foram ironizados, como um programa de computador e uma base aérea de levantamentos para identificar os focos", disse Gabeira, prometendo se articular com os donos de hospitais particulares. Gabeira se considerou um "intérprete" do povo do Rio, que em sua opinião enviou uma mensagem "não só para seus políticos mas para todos os políticos do Brasil." Questionado se o episódio da zona oeste foi determinante para sua derrota apertada, Gabeira preferiu considerar que não. Durante a campanha de segundo turno, o candidato do PV foi flagrado ao telefone se referindo à vereadora Lucinha (PSDB), a mais votada da cidade, como pessoa de "visão suburbana" e "analfabeta política". "Nós fizemos do limão uma limonada", disse Gabeira sobre o episódio, afirmando que Lucinha ficou indignada e se tornou elemento importante para seu crescimento na zona oeste. Gabeira retomou a questão, alegando que a frase não foi dita aos jornalistas e sim "roubada" de uma ligação. "Eu também trabalhei na imprensa. No século passado eu faria isso. Mas eu também fui de uma esquerda no século passado que dizia que os fins justificam os meios. Tanto para a mídia quanto para a esquerda nesse caso específico, eu acho que os fins não justificavam os meios", acrescentou. (Reportagem de Carla Marques e Rodrigo Viga Gaier)