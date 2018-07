Paes lidera no Rio com 52% e Freixo tem 17%, mostra Ibope O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), mantém-se na liderança da disputa eleitoral na cidade, com 52 por cento das intenções de voto, contra 17 por cento do segundo colocado Marcelo Freixo (PSOL), que subiu três pontos, apontou pesquisa Ibope nesta terça-feira.