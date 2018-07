Paes melhora mas empate com Gabeira continua, mostram pesquisas Duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira mostram empate técnico entre os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV), com melhora de desempenho do peemedebista. Pela sondagem do Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S.Paulo, Paes cresceu 4 pontos percentuais e chegou a 43 por cento das intenções de voto, em empate numérico com Gabeira. O candidato do PV passou de 42 para 43 por cento das intenções de voto. Brancos e nulos caíram de 10 para 7 por cento. Os que não souberam em quem votar ou não responderam passaram de 9 para 7 por cento. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre terça e quarta-feira e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. De acordo com pesquisa do Datafolha, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Paes está numericamente à frente de Gabeira, embora permaneça o empate técnico entre os dois. O candidato do PMDB oscilou de 42 por cento na semana passada para 44 por cento agora. Gabeira, por sua vez, passou de 44 para 41 por cento, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Brancos e nulos foram de 7 para 9 por cento. Não souberam ou não responderam oscilaram de 7 para 6 por cento. O Datafolha ouviu 1313 eleitores entre terça e quarta-feira. (Reportagem de Mair Pena Neto)