Paes mostra apoio de Dilma, e Gabeira fala de bichos na TV No penúltimo dia de campanha eleitoral na TV, o candidato a prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PMDB) apresentou o apoio da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, enquanto o rival Fernando Gabeira (PV) tratou de sua preocupação com animais domésticos. Assim como fizera com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Paes exibiu imagens de encontro seu com a ministra Dilma, no qual tratam de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na cidade. Dilma diz que é importante a integração de cada ente federativo - município, Estado e União - para que o principal programa do governo Lula avance. Paes destacou que o programa eleitoral está chegando ao fim e insistiu na tese de maior viabilidade de sua candidatura por sua aproximação com os governos estadual e federal. Já Gabeira dedicou boa parte de seu programa, inclusive com imagens externas, para falar do cuidado com animais domésticos. O verde disse que pretende ampliar o programa de castração de animais e mencionou as condições precárias dos cavalos de Paquetá, ilha na Baía de Guanabara, com cerca de 6.000 moradores. Durante a campanha, Gabeira esteve em Paquetá, onde constatou problemas de desordem urbana. O candidato do PV tratou também da crise financeira global e apontou seu possível impacto na construção civil, setor importante na economia carioca. Gabeira vê na crise, porém, oportunidade para o crescimento do turismo, ponto forte do Rio de Janeiro. Como vem fazendo desde o início da campanha, Gabeira apresentou o apoio de vários artistas, e ampliou o leque com depoimentos de Moacyr Luz, Luiz Melodia e João Bosco, entre outros.