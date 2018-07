Paes quer impor regras para os blocos de rua no Rio

Ao anunciar a criação de normas para "organizar o que não está organizado" nos tradicionais blocos de rua do carnaval carioca, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) disse que "não dá mais para a rua virar mictório" durante a passagem de foliões. Mas a intenção de cobrar "contrapartidas" dos organizadores desses blocos gerou protestos. Veja também: Gaviões da Fiel faz ensaio e Lívia Andrade brilha como rainha Mulheres maduras triunfam no carnaval do Rio, diz jornal Ingressos para Carnaval 2009 de São Paulo já estão à venda Arquibancadas do carnaval do Rio acabam em 33 minutos Na primeira semana de governo, Paes assinou o decreto nº 30.393, que criou grupo de trabalho "destinado à elaboração de normas para a realização dos desfiles de bandas e blocos carnavalescos, visando à eficaz evolução dos cortejos no âmbito operacional e logístico". Ele mesmo traduziu o documento, em entrevista, quando criticou a sujeira nas ruas durante os desfiles, quando é comum que foliões urinem ao ar livre. "A gente tem um desafio enorme neste ano. O carnaval de rua precisa ser organizado. Vamos botar ordem na casa", afirmou. Indicado para a "tarefa", o secretário de Turismo, Antonio Pedro de Mello, disse que a prefeitura não poderia "ficar com todo o ônus" e que considerava justa a cobrança de uma "contrapartida" dos maiores blocos. Os organizadores desses blocos deveriam, portanto, ficar responsáveis pela instalação de banheiros químicos ou pagar a tal "contrapartida", que foi interpretada como uma "taxa-xixi". Participam do grupo representantes das secretarias de Turismo, Ordem Pública, Cultura, Transportes e da Companhia de Limpeza Urbana. O objetivo é definir horários, trajetos e a questão dos banheiros químicos. "Os blocos vão ter de se conscientizar. Queremos espontaneidade e alegria, mas com o mínimo de organização", declarou Paes. O prazo para apresentação de uma proposta ao prefeito é 8 de fevereiro, mas antes mesmo da primeira reunião organizadores de blocos protestaram. E a prefeitura parece ter recuado, apesar de negar oficialmente que tenha estudado a cobrança de taxas. Procurado ontem, o secretário informou, por meio de assessores, que só daria entrevista após reunião sobre o tema, marcada para quarta-feira. "Em nenhum momento o secretário falou sobre taxa. O que ele disse foi que um bloco com muito patrocinador poderia entrar com uma contrapartida", disse uma assessora. A hipótese de cobrança gerou comparações com o carnaval da Bahia e seus abadás vendidos. A presidente da Associação Independente de Blocos da Zona Sul, de Santa Teresa e do Centro (Sebastiana), Rita Fernandes, disse que a prefeitura "voltou atrás" em relação à contrapartida. "Acho que o secretário deu a declaração ainda sem muito conhecimento de causa. Mas ele abriu o diálogo e reviu a questão. Se virar negócio, pior para o carnaval do Rio." Segundo Rita, é difícil evitar que foliões urinem nas ruas e dar conta da quantidade de gente com banheiros químicos. "Não temos orçamento para isso. Os blocos não são de artistas. A gente não ganha dinheiro com venda de abadá." Ela vai sugerir à prefeitura que use caminhões-pipa para lavar as ruas. "Isso nunca foi feito. Vamos apresentar outras propostas." O Rio tem cerca de 200 blocos, segundo a secretaria de Turismo. Um dos maiores e mais tradicionais é o Cordão do Bola Preta, que reuniu cerca de 150 mil pessoas no centro em 2008. Teoria No ano passado, ao entregar "chave" da cidade ao Rei Momo, o então prefeito Cesar Maia (DEM) teorizou sobre a urina nas ruas da cidade. "Cada vez mais blocos surgem espontaneamente, a população reclama da quantidade de blocos, por causa do xixi. O que mudou nos últimos 50 anos em termos desse cheiro? Tem mais gente se divertindo e mostrando a alma do povo do Rio", declarou Maia. "Existem blocos que cresceram de 8 mil para 90 mil pessoas. Os banheiros químicos estão colocados, mas os blocos crescem e não há previsão possível de xixi. Se cada pessoa urina 100 mililitros, multiplique isso por 80 mil."