Paes responsabiliza ligas por problemas no Sambódromo O prefeito do Rio, Eduardo Paes, responsabilizou as ligas das escolas de samba pelos problemas ocorridos em algumas frisas do Sambódromo que ficaram sem cadeiras durante o desfile das escolas do Grupo de Acesso, na noite de ontem. Paes disse que as pessoas que compraram ingressos e foram prejudicadas terão direito a reembolso, que será pago pela Liga das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Lesga) e pela Liga das Escolas de Samba (Liesa).