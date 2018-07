Paes: tiroteio em Copacabana foi 'ponto fora da curva'

"Foi muito positivo. Só tivemos um fato isolado daquele ''alucinado'' que roubou a arma de um policial, que acabou sendo um ponto fora da curva. Mas (o réveillon) foi um tremendo sucesso. Eu estava em Copacabana e foi uma festa linda mais uma vez. Graças a Deus (o tiroteio) não gerou nenhuma morte", disse Paes ao inaugurar a primeira Central de Triagem de Materiais Recicláveis em Irajá, na zona norte da cidade.

A Central de Triagem de Irajá faz parte do programa de ampliação da coleta seletiva na cidade e pode receber até 20 toneladas por dia de materiais recicláveis. Esta é a primeira unidade do tipo a entrar em operação no Rio. A promessa da prefeitura é colocar em funcionamento outras cinco centrais. Desde junho do ano passado a quantidade de bairros do Rio atendidos por coleta seletiva de lixo passou de 44 para 68.