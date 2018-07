Paes vence Gabeira em disputa apertada é o novo prefeito do Rio Na mais emocionante disputa de segundo turno das eleições municipais nas capitais, Eduardo Paes (PMDB) foi eleito prefeito do Rio de Janeiro, com pouco mais de 50 por cento dos votos válidos. Totalizadas 98,8 por cento das seções eleitorais, Paes tinha 50,75 por cento dos votos válidos, contra 49,25 por cento de Fernando Gabeira (PV), uma diferença de cerca de 50 mil votos. Considerando as projeções de abstenções e de votos em branco e nulos, Gabeira não tem mais como alcançar o candidato do PMDB. (Por Mair Pena Neto)