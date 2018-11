Paes volta a pedir para famílias deixarem áreas de risco

"A situação é parecida com a de ontem. A boa notícia é que a Avenida Niemeyer já foi liberada, mas a Grota Funda está fechada, a (Estrada) Grajaú-Jacarepaguá também, o Alto da Boa Vista está fechado e a Avenida Ayrton Senna, no acesso à Linha Amarela, ainda tem dificuldades", contabilizou o prefeito. "Por isso, pedimos de novo que as pessoas que não tiverem obrigação de sair que não o façam, e que busquem fazer carona solidária, auxiliando os vizinhos e desafogando o tráfego."

O acesso de quem vem da zona sul para a Barra da Tijuca também ficou prejudicado, pois um deslizamento de terra durante a madrugada fechou o Túnel do Joá, em São Conrado, nesse sentido, deixando como opção a Estrada do Joá. A pista sentido Barra do Túnel do Joá, foi liberada ao tráfego por volta das 7h30. As escolas das redes municipal e estadual e da rede privada voltam às aulas a partir de hoje, segundo a prefeitura.