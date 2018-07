Paes vota no Rio e se diz confiante em reeleição

"Não vou comemorar antes do resultado, mas estou confiante na vitória", disse Paes a jornalistas após votar em um clube na zona sul do Rio de Janeiro.

Pesquisas dos institutos Ibope e Datafolha divulgadas no sábado apontaram uma reeleição tranquila de Paes ao cargo.

Segundo o Ibope, Paes tem 57 por cento das intenções de voto, contra 23 por cento do candidato Marcelo Freixo (PSOL). No Datafolha, Paes tem 57 por cento e Freixo, 22 por cento.

Mais de 4,7 milhões de eleitores devem votar no Rio de Janeiro, elegendo o prefeito da cidade que sediará grandes eventos nos próximos quatro anos, incluindo a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, além da Jornada Mundial da Juventude, no próximo ano.

O prefeito destacou pontos que considera positivos em sua gestão, mas reconheceu desafios.

"Não se resolve todos os problemas de uma cidade em apenas quatro anos", disse o prefeito, que chegou à sessão eleitoral ao lado da mulher e dos filhos, fazendo com as mãos o tradicional gesto do V da vitória.

Paes ingressou no PMDB para eleger-se prefeito e tem apoio do governador do Rio, Sérgio Cabral.

Principal oponente de Paes na disputa, Freixo disse confiar na realização do segundo turno, apesar das pesquisas.

"Fizemos uma campanha vitoriosa e vamos esperar a abertura das urnas e os números. Espero que haja segundo turno, porque seria muito bom para população do Rio de Janeiro", disse o candidato do PSOL a jornalistas.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Polícia Militar informaram que já foram realizadas prisões pelo crime de boca de urna e propaganda irregular na zona norte da cidade e na favela da Rocinha.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)