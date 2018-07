Pagamento de consulta em SP vai mudar, diz Haddad

"Com a nova metodologia vamos ter metas mais efetivas e transparentes", afirmou Haddad. Neste semestre, a Secretaria Municipal de Saúde vai publicar novos chamamentos para os contratos existentes, com metas quantitativas e qualitativas mais objetivas. "Pretendemos ?territorializar? o atendimento, não ter mais de uma OSS atuando em uma subprefeitura. Já foi feito um primeiro chamamento para a região de Paralheiros. Isso já foi pactuado com as organizações e vai permitir um acompanhamento do poder público, do Tribunal de Contas do Município e dos conselheiros de saúde", afirmou o prefeito. De acordo com Haddad, a Prefeitura tem trabalhado para diminuir as faltas dos pacientes em consultas que foram marcadas. "O paciente marca e não vai, além de fazer o exame e não tirar o resultado."