Pagamento teve atraso Bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras enfrentaram atrasos no repasse do dinheiro das bolsas no começo deste ano. Como o Estado revelou em março, o pagamento é trimestral e o benefício dos meses de fevereiro, março e abril deveria ter sido pago em janeiro. Mas os valores referentes a março e abril só caíram em abril.